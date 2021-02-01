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Мустафи может заменить Кабака в «Шальке», если тот перейдёт в «Ливерпуль»

Мустафи может заменить Кабака в «Шальке», если тот перейдёт в «Ливерпуль»
Футбол / Англия 0
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«Шальке-04» нашёл футболиста, способного заменить защитника Озана Кабака в случае его перехода в «Ливерпуль» перед закрытием зимнего трансферного окна.

Как сообщает Fussballtransfers.com со ссылкой на Sky Sport Germany, в случае ухода турка клуб из Гельзенкирхена попытается подписать Шкодрана Мустафи из лондонского «Арсенала». Контракт немца с «канонирами» рассчитан до лета этого года, и пока неизвестно, идёт речь о переходе на правах свободного агента или трансфере за небольшую сумму.

Кабак выступает за «Шальке» с 2019 года, а до этого играл за «Штутгарт» и «Галатасарай». В нынешнем сезоне 20-летний футболист принял участие в 14 матчах немецкой Бундеслиги и получил 5 жёлтых карточек.

Ранее стало известно, что «Ливерпулю» не удалось купить у «Марселя» защитника Дуйе Чалета-Цара. Накануне красные согласовали переход другого игрока обороны — Бена Дэвиса из «Престона».

«Ливерпуль» ведёт переговоры по защитнику Кабаку. Сумма трансфера может составить € 30 млн
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