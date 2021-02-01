Мустафи может заменить Кабака в «Шальке», если тот перейдёт в «Ливерпуль»

«Шальке-04» нашёл футболиста, способного заменить защитника Озана Кабака в случае его перехода в «Ливерпуль» перед закрытием зимнего трансферного окна.



Как сообщает Fussballtransfers.com со ссылкой на Sky Sport Germany, в случае ухода турка клуб из Гельзенкирхена попытается подписать Шкодрана Мустафи из лондонского «Арсенала». Контракт немца с «канонирами» рассчитан до лета этого года, и пока неизвестно, идёт речь о переходе на правах свободного агента или трансфере за небольшую сумму.



Кабак выступает за «Шальке» с 2019 года, а до этого играл за «Штутгарт» и «Галатасарай». В нынешнем сезоне 20-летний футболист принял участие в 14 матчах немецкой Бундеслиги и получил 5 жёлтых карточек.



Ранее стало известно, что «Ливерпулю» не удалось купить у «Марселя» защитника Дуйе Чалета-Цара. Накануне красные согласовали переход другого игрока обороны — Бена Дэвиса из «Престона».

«Ливерпуль» ведёт переговоры по защитнику Кабаку. Сумма трансфера может составить € 30 млн