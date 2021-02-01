Ашраф Хакими хочет продолжить карьеру в АПЛ

Фланговый полузащитник «Интера» Ашраф Хакими хочет продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. 22-летний марокканский фуллбек заинтересован в переезде на Туманный Альбион ближайшим летом. Об этом информирует издание The Athletic.

Хакими пополнил состав «Интера» в сентябре 2020 года, но из-за финансовых трудностей «нерадзурри» могут рассмотреть вариант его вынужденной продажи. Среди претендентов на игрока числятся лондонские «Челси» и «Арсенал».

Transfermarkt оценивает стоимость Хакими в € 50 млн. В нынешнем сезоне Ашраф демонстрирует высокий уровень игры, на его счету 27 матчей, 6 голов и 5 результативных передач за «Интер» во всех турнирах. Ранее, до переезда в Милан, марокканец выступал за мадридский «Реал».