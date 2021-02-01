Тренерский штаб сборной России посетил тренировку «Ахмата» на сборах в Турции
Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым посетил тренировку грозненского «Ахмата» на сборах в Турции, сообщает пресс-служба национальной команды.
Накануне Черчесов сообщил, что тренерский штаб сборной отправляется в Турцию, чтобы посетить сборы ряда российских команд.
Фото можно посмотреть на странице сборной России в «Твиттере».
На данный момент помимо «Ахмата» тренировочные сборы в Турции проводят тульский «Арсенал», московское «Динамо», «Тамбов», казанский «Рубин» и «Сочи».
«Зенит», набрав 41 очко в 19 турах, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая ближайшего преследователя, ЦСКА, на 4 очка. В тройку лидеров входит московский «Спартак» (35).
Тренерский штаб сборной России посетит сборы клубов в Турции
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