Тренерский штаб сборной России посетил тренировку «Ахмата» на сборах в Турции

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым посетил тренировку грозненского «Ахмата» на сборах в Турции, сообщает пресс-служба национальной команды.



Накануне Черчесов сообщил, что тренерский штаб сборной отправляется в Турцию, чтобы посетить сборы ряда российских команд.

Фото можно посмотреть на странице сборной России в «Твиттере».

На данный момент помимо «Ахмата» тренировочные сборы в Турции проводят тульский «Арсенал», московское «Динамо», «Тамбов», казанский «Рубин» и «Сочи».



«Зенит», набрав 41 очко в 19 турах, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая ближайшего преследователя, ЦСКА, на 4 очка. В тройку лидеров входит московский «Спартак» (35).