Маурицио Сарри отказался от возвращения в «Наполи»

«Наполи» хотел вернуть на свой тренерский мостик Маурицио Сарри, но получил отказ от итальянского специалиста. Об этом информирует Sport Italia.

Руководство «партенопейцев» связалось с Сарри после сенсационного поражения в матче Серии А с «Вероной» (1:3). Переговоры с тренером вёл непосредственно президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис, но Сарри всё равно ответил отказом.

Будущее нынешнего наставника «Наполи» Дженнаро Гаттузо по-прежнему находится под вопросом. Сам специалист эмоционально отреагировал на слухи о возможной отставке.

Напомним, сейчас «Наполи», набрав 37 очков в 19 матчах, занимает шестую строчку в турнирной таблице итальянского чемпионата. Такой результат не устраивает руководство клуба.