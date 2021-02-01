«Меня убивают каждый день». Гаттузо – о критике работы в «Наполи»

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо вновь эмоционально отреагировал на вопросы журналистов на пресс-конференции по итогам домашней встречи с «Пармой» (2:0) в 20-м туре чемпионата Италии.

«Играть с «Пармой» всегда непросто. Они постоянно выставляют высокую линию защиты. Мы играли хорошо, и выступление команды мне понравилось. Мы почувствовали опасность, когда это произошло, я увидел настоящее шоу, даже если в нем было меньше техники, чем обычно.

Слухи об уходе? Меня убивают каждый день, кажется, что в турнирной таблице мы вторые с конца. Некоторая критика может быть в адрес игроков, но лично я не читаю, что пишут обо мне.

Теперь мы победили, но если я проиграю следующие два, все снова вернутся к обсуждению моей работы. У меня всегда были хорошие отношения со всеми, но я не могу отрицать, что после последних 15-20 дней у меня возникло чувство разочарования.

Я не лицемер. Но есть большое уважение. Меня никогда не заставляли отступать касательно чего-либо. Я сотрудник Де Лаурентиса, я попросил у него Бакайоко, и он привёл его мне. Уважение.

Однако, на мой взгляд, в плане менеджмента это было плохо. Я не позволял себе общаться с другими командами (сообщалось, что «Наполи» контактировал с Бенитесом – прим. «Чемпионата»). Мне звонили, но я не соглашался. Я пропустил несколько встреч, потому что я такой человек», – цитирует Гаттузо Football Italia.