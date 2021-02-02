«Ливерпуль» объявил о переходе защитника «Шальке-04» Кабака
«Ливерпуль» объявил о переходе защитника «Шальке-04» Озана Кабака на правах аренды.
Сообщается, контракт игрока с клубом рассчитан до конца текущего сезона.
Кабак выступает за «Шальке» с 2019 года, а до этого играл за «Штутгарт» и «Галатасарай». В нынешнем сезоне 20-летний футболист принял участие в 14 матчах немецкой Бундеслиги и получил 5 жёлтых карточек.
Ранее «Ливерпуль» объявил на своём официальном сайте о подписании долгосрочного контракта с защитником «Престон Норт Энд» Беном Дэвисом.
На данный момент «Ливерпуль» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 40 очков. От лидирующего «Манчестер Сити» команда отстаёт на 4 очка. В следующем туре мерсисайдцам предстоит провести матч с «Брайтон энд Хоув Альбион».
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