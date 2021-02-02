Каррера прокомментировал возможное возвращение Промеса в «Спартак»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал возможное возвращение нападающего «Аякса» Квинси Промеса в московский клуб.

«Квинси Промес отличный футболист. Уверен, что если он вернётся, то будет иметь очень большое значение для команды, влиять на её игру, как он всегда и делал», — цитирует Карреру «Евро-Футбол».

Ранее руководитель департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов заявил, что «Спартак» и «Аякс» близки к договорённости в вопросе трансфера Промеса.



Квинси защищал цвета «Спартака» с 2014 по 2018 год. До перехода в стан красно-белых нидерландский футболист выступал за «Твенте», а после ухода из московского клуба защищал цвета «Севильи». С 2019 года Промес выступает за «Аякс». В нынешнем сезоне 29-летний форвард провёл 19 матчей в Эредивизии и забил 6 голов (1 — с пенальти).