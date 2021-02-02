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«Аякс» подписал замену для Промеса, который близок к возвращению в «Спартак»

«Аякс» подписал замену для Промеса, который близок к возвращению в «Спартак»
Футбол / Прочие турниры 0

Фланговый нападающий «Севильи» Уссама Идрисси продолжит карьеру в «Аяксе». Нидерландский клуб взял 24-летнего марокканца в аренду до конца нынешнего сезона. Об этом сообщает официальный сайт «Аякса».

По данным СМИ, руководство и тренерский штаб «Аякса» видят в Идрисси потенциальную замену для Квинси Промеса, который близок к возвращению в «Спартак». Высокую вероятность возвращения Промеса в Россию подтвердили и непосредственно представители московского клуба.

Идрисси до перехода в «Севилью» выступал за нидерландские «Гронинген» и «АЗ Алкмар». В Испании игрок не сумел себя ярко проявить, поэтому и отправился обратно в Эредивизию. В его арендном соглашении с «Аяксом» предусмотрено право первоочерёдного выкупа.

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