Директор тульского «Арсенала» рассказал, что у клуба нет возможности покупать футболистов

Спортивный директор тульского «Арсенала» Андрей Рудаков рассказал о подготовке команды к весенней части сезона, а также заявил, что у клуба нет возможности покупать футболистов.
«Команда работает в плановом режиме. Играем контрольные матчи. В последних трёх играх одержали победы. Причём в воскресенье уверенно выиграли у латвийского клуба «Лиепая» со счётом 4:1. Эта команда регулярно выступает в еврокубках. Отмечу, что сейчас новый тренерский штаб во главе с Дмитрием Парфёновым имеет время полноценно подготовить команду к официальным играм. До этого, по ходу чемпионата, такой возможности не было. Плюс из-за большого количества травм постоянно отсутствовала большая группа игроков.
Ждать ли новичков в «Арсенале» в нынешнее трансферное окно? Пока, как известно, мы взяли в аренду Игоря Коновалова из «Рубина». Работа идёт и по другим кандидатам, но как всегда исходим из наших возможностей, а они ограничены. Работаю в клубе с лета 2017 года, и за это время у нас ни разу, ни в одно трансферное окно, не было бюджета на приобретение футболистов. Тем удивительнее читать или слышать разговоры о каких-то заоблачных суммах, бюджетах, которыми располагает тульский «Арсенал». Это всё абсолютно не соответствует действительности и не имеет отношения к реальности. Да, у нас нет задолженностей по зарплатам и премиальным, мы можем нормально функционировать, планомерно развивать клуб, улучшаем инфраструктуру, большое внимание уделяем академии, но покупать футболистов возможности у нас нет. Подписываем либо свободных агентов, либо берём игроков в аренду», — цитирует Рудакова Sport24.
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