Евсеев: попробовал бы Тедеско на меня запрыгнуть, как на Гончаренко!

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в ролике на канале «Мы к вам приедем» в YouTube высказался об эмоциях наставника «Спартака» Доменико Тедеско в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (0:1).



Евсеев: Я был на этой игре на трибуне и всё видел. И я всё видел, когда находился рядом, когда играли «Уфа» и «Спартак». Я это всё прекрасно понимаю и всё знаю.



Журналист: Нельзя себя вести как Тедеско?

Евсеев: В смысле? А вы что, не понимаете, что ли, как и что? Для вас в этом нет ничего?



Журналист: Эмери тоже так бегал.

Евсеев: Куда бегал Эмери? На Гончаренко запрыгивал? Попробовал бы Тедеско на меня так запрыгнуть!



Напомним, в прошлом сезоне после матча 1/4 финала Кубка России «Спартак» — ЦСКА Тедеско эмоционально праздновал победу, после чего отправился к главному тренеру ЦСКА Виктору Гончаренко, однако тот отказал ему в рукопожатии.

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