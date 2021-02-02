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Евсеев: попробовал бы Тедеско на меня запрыгнуть, как на Гончаренко!

Евсеев: попробовал бы Тедеско на меня запрыгнуть, как на Гончаренко!
Футбол / РПЛ 0
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Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в ролике на канале «Мы к вам приедем» в YouTube высказался об эмоциях наставника «Спартака» Доменико Тедеско в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (0:1).

Евсеев: Я был на этой игре на трибуне и всё видел. И я всё видел, когда находился рядом, когда играли «Уфа» и «Спартак». Я это всё прекрасно понимаю и всё знаю.

Журналист: Нельзя себя вести как Тедеско?
Евсеев: В смысле? А вы что, не понимаете, что ли, как и что? Для вас в этом нет ничего?

Журналист: Эмери тоже так бегал.
Евсеев: Куда бегал Эмери? На Гончаренко запрыгивал? Попробовал бы Тедеско на меня так запрыгнуть!

Напомним, в прошлом сезоне после матча 1/4 финала Кубка России «Спартак» — ЦСКА Тедеско эмоционально праздновал победу, после чего отправился к главному тренеру ЦСКА Виктору Гончаренко, однако тот отказал ему в рукопожатии.

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