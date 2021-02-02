Президент «Реала» заболел коронавирусом

73-летний президент мадридского «Реала» Флорентино Перес заболел коронавирусом. Об этом сообщает официальный сайт «сливочных».

«Футбольный клуб „Реал“ сообщает, что наш президент Флорентино Перес сдал положительный результат теста на COVID-19. У него нет никаких симптомов», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Перес возглавил мадридский клуб впервые в июле 2000 года. Он одержал победу в выборах над Лоренсо Сансом. В феврале 2006 года после двух поражений «Реала» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом» (0:1) и в чемпионате страны с «Мальоркой» (1:2) Перес подал в отставку.

Второй раз Флорентино возглавил «сливочных» в 2009 году и является президентом до сих пор. «Реал» в нынешнем сезоне находится на третьем месте в турнирной таблице, имея 40 очков.