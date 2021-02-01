Иско вновь просит «Реал» отпустить его. На игрока претендует «Арсенал»

Полузащитник мадридского «Реала» Иско по-прежнему хочет сменить клубную прописку. Испанец обратился к руководству «сливочных» с очередной просьбой отпустить его, об этом сообщает Cuatro.
28-летний плеймейкер недоволен количеством игрового времени в составе «Королевского клуба». Сейчас этот вопрос для Иско особо актуален, ведь он хочет повысить свои шансы на попадание в заявку сборной Испании на чемпионат Европы. Игрок понимает, что без регулярной практики на клубном уровне завоевать место в национальной команде вряд ли получится.
Главным претендентом на Иско считается лондонский «Арсенал», который нынешней зимой уже подписал одного игрока «Реала» — Мартина Эдегора.
Transfermarkt оценивает Иско в € 20 млн. В сезоне-2020/2021 испанец провёл за «Реал» 14 матчей во всех турнирах, преимущественно появляясь на замену в концовках игр.
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