Паршивлюк отреагировал на резкое высказывание Карреры

Экс-защитник «Спартака» Сергей Паршивлюк, ныне выступающий за московское «Динамо», отреагировал на высказывание бывшего главного тренера красно-белых Массимо Карреры.



«Пусть каждый сам оценивает, чего стоят слова уважаемого Массимо Карерры, которого я в своём интервью ни в чём не обвинял», — написал Паршивлюк в «Инстаграме».



Ранее Сергей подтвердил, что ветераны «Спартака» поспособствовали его уходу из клуба. Каррера резко прокомментировал его заявление и назвал его слова чушью собачью и абсолютной ложью.



Паршивлюк является воспитанником «Спартака» и защищал цвета клуба с 2007 по 2016 год. С красно-белыми трижды становился серебряным призёром чемпионата России. В дальнейшем Сергей выступал за «Анжи» и «Ростов», а в 2019 году перешёл в «Динамо». В нынешнем сезоне 31-летний защитник провёл 15 матчей в Российской Премьер-Лиге, отдал 1 голевой пас и получил 7 жёлтых карточек.

Каррера: спустя четыре года Паршивлюк решил сказать эту чушь собачью! Абсолютная ложь