Каррера: спустя четыре года Паршивлюк решил сказать эту чушь собачью! Абсолютная ложь

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отреагировал на слова экс-защитника команды Сергея Паршивлюка, ныне выступающего за «Динамо».



«Когда я начал работу в «Спартаке», Паршивлюк уже был вне состава! А сейчас, спустя четыре года, он решил сказать эту чушь собачью! Если это правда и я действительно вывел его из состава, якобы прислушавшись к ветеранам клуба, почему Паршивлюк молчал до этого? Спросите себя и сами ответьте на этот вопрос. Это абсолютная ложь», — цитирует Карреру Metaratings.



Ранее Паршивлюк подтвердил, что ветераны «Спартака» поспособствовали его уходу из клуба.



Паршивлюк является воспитанником «Спартака» и защищал цвета клуба с 2007 по 2016 год. С красно-белыми трижды становился серебряным призёром чемпионата России. В дальнейшем Сергей выступал за «Анжи» и «Ростов», а в 2019 году перешёл в «Динамо». В нынешнем сезоне 31-летний защитник провёл 15 матчей в Российской Премьер-Лиге, отдал 1 голевой пас и получил 7 жёлтых карточек.

«Не жму им руки». Паршивлюк подтвердил, что ветераны «Спартака» поспособствовали его уходу