Бывший полузащитник ЦСКА Макаров завершил карьеру в 24 года

Бывший защитник ЦСКА Никита Чернов, ныне выступающий за «Крылья Советов», рассказал, чем занимается экс-партнёр по московской команде полузащитник Александр Макаров.



«Куда пропал Макаров? В «Чертаново». Тренер. Да, он моего года, 1996-го. 24 года всего. Но замучили травмы, устал с ними бороться. У него «кресты» были, и «пахи», и «галики». Видимо, решил, что не хочет больше играть через боль. Попросил у директора «Чертаново» Ларина помочь с тренерской работой – тот не отказал. Теперь с детишками возится, набирается опыта», — сказал Чернов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.



Макаров — воспитанник ЦСКА. С 2014 по 2019 год четыре раза уходил в аренду: в «Балтику», дважды – в «Тосно», а также в «Авангард». В курскую команду в итоге перешёл на постоянной основе. В прошлом году Александр покинул клуб.

Полное интервью с Никитой Черновым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.