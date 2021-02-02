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«РБ Лейпциг» просит правительство Германии впустить в страну «Ливерпуль»

«РБ Лейпциг» просит правительство Германии впустить в страну «Ливерпуль»
Футбол / Лига чемпионов 0
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«РБ Лейпциг» обратился к правительству Германии с просьбой впустить в страну футбольный клуб «Ливерпуль», который должен прибыть на матч Лиги чемпионов УЕФА. Об этом сообщает издание Kicker.

«Лейпциг» должен принять мерсисайдцев на своём поле в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Однако немецкие власти с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции запретили все рейсы из Великобритании до 17 февраля. Руководство «быков» надеется на то, что правительство Германии пойдёт им навстречу и сделает исключение для «Ливерпуля».

Клубы также обсуждают с УЕФА возможность проведения матча на нейтральном поле, однако «Лейпциг» не горит желанием терять возможность сыграть в домашних стенах.

Мюнхенская «Бавария» и дортмундская «Боруссия», которые также вышли в 1/8 ЛЧ, проведут первые матчи на выезде, поэтому их данная проблема не коснётся

Проведение матча «Лейпциг» — «Ливерпуль» в Лиге чемпионов под вопросом
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