Проведение матча «Лейпциг» — «Ливерпуль» в Лиге чемпионов под вопросом

«Ливерпуль» столкнулся с проблемами в Лиге чемпионов УЕФА после того, как правительство Германии до 17 февраля запретило все прилёты из Великобритании, чтобы остановить распространение коронавируса в стране. Чемпионы Премьер-лиги 16 февраля должны встретиться на выезде с «РБ Лейпциг», но теперь, возможно, потребуется найти альтернативное решение.

По информации ESPN, один из вариантов — матч на нейтральном поле. Рассматривается также обмен местами проведения матчей: первый — в Англии, ответный — в Германии. Это будет означать, что «Лейпциг» поедет в Ливерпуль на первый матч 16 февраля, а команда Юргена Клоппа сыграет в Германии 10 марта. «Лейпциг» сможет поехать на «Энфилд» и обратно, поскольку владельцам немецких паспортов и жителям страны разрешено вернуться в Германию, где они сразу же пройдут тестирование.