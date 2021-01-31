Проведение матча «Лейпциг» — «Ливерпуль» в Лиге чемпионов под вопросом

«Ливерпуль» столкнулся с проблемами в Лиге чемпионов УЕФА после того, как правительство Германии до 17 февраля запретило все прилёты из Великобритании, чтобы остановить распространение коронавируса в стране. Чемпионы Премьер-лиги 16 февраля должны встретиться на выезде с «РБ Лейпциг», но теперь, возможно, потребуется найти альтернативное решение.
По информации ESPN, один из вариантов — матч на нейтральном поле. Рассматривается также обмен местами проведения матчей: первый — в Англии, ответный — в Германии. Это будет означать, что «Лейпциг» поедет в Ливерпуль на первый матч 16 февраля, а команда Юргена Клоппа сыграет в Германии 10 марта. «Лейпциг» сможет поехать на «Энфилд» и обратно, поскольку владельцам немецких паспортов и жителям страны разрешено вернуться в Германию, где они сразу же пройдут тестирование.
- 31 января 2021
-
10:43
-
10:42
-
10:28
-
10:26
-
10:14
-
10:01
-
09:58
-
09:50
-
09:41
-
09:31
-
09:30
-
09:25
-
09:16
-
09:14
-
08:00
-
05:15
-
03:31
-
03:08
-
02:30
-
02:08
-
01:56
-
01:44
-
01:24
-
01:14
-
01:03
-
00:54
-
00:53
-
00:36
-
00:34
-
00:25
-
00:19
-
00:18
-
00:04
- 30 января 2021
-
23:56
-
23:54