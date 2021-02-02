Сульшер: не хочу, чтобы меня впутывали в чемпионскую гонку. Это интересно только СМИ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился мнением о возможной борьбе манкунианцев за чемпионство в нынешнем сезоне АПЛ.
«Только журналисты постоянно говорят об этом. Сейчас мы не можем думать о чемпионской гонке, потому что не можем знать, что будет в мае. Давайте подождём до конца марта, до апрельского перерыва на матчи сборных, а уже потом, может быть, поговорим об итоговом месте в Премьер-лиге.
Сейчас нам нужно продолжать играть, добавлять в командой игре. И уже заметно, что мы прибавили по сравнению с прошлым сезоном и продолжаем прибавлять. Не хочу, чтобы меня впутывали в чемпионскую гонку, не буду об этом говорить», – приводит слова норвежского специалиста официальный сайт «МЮ».
Подопечные Уле-Гуннар Сульшера в 21 встрече набрали 41 очко и занимают 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
- 2 февраля 2021
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