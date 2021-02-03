В Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» проходит матч 22-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер юнайтед» — «Саутгемптон». После первого тайма манкунианцы громят «святых» со счётом 4:0.



На 40-й минуте матча защитник хозяев Люк Шоу навесил с левого фланга атаки в центр чужой штрафной, откуда Эдинсон Кавани точным ударом головой отправил мяч в угол ворот. Это первый гол уругвайца в домашних матчах в АПЛ.

Видео дебютного гола Эдинсона Кавани на «Олд Траффорд»

Подопечные Уле-Гуннар Сульшера в 21 матче набрали 41 очко и занимают 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Саутгемптон» (29) — на 11-м месте. У подопечных Ральфа Хазенхюттля один матч в запасе. Лидер соревнований — «Манчестер Сити» (44).