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Видео дебютного гола Эдинсона Кавани на «Олд Траффорд»

Видео дебютного гола Эдинсона Кавани на «Олд Траффорд»
Футбол / Англия 0

В Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» проходит матч 22-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер юнайтед» — «Саутгемптон». После первого тайма манкунианцы громят «святых» со счётом 4:0.

На 40-й минуте матча защитник хозяев Люк Шоу навесил с левого фланга атаки в центр чужой штрафной, откуда Эдинсон Кавани точным ударом головой отправил мяч в угол ворот. Это первый гол уругвайца в домашних матчах в АПЛ.

Видео дебютного гола Эдинсона Кавани на «Олд Траффорд»

Подопечные Уле-Гуннар Сульшера в 21 матче набрали 41 очко и занимают 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Саутгемптон» (29) — на 11-м месте. У подопечных Ральфа Хазенхюттля один матч в запасе. Лидер соревнований — «Манчестер Сити» (44).

Полузащитник «Саутгемптона» удалился уже на второй минуте матча с «МЮ». Видео
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