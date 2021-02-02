Полузащитник «Саутгемптона» удалился уже на второй минуте матча с «МЮ». Видео

В Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» проходит матч 22-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер юнайтед» — «Саутгемптон». Идёт 11-я минута матча, счёт ничейный — 0:0.
Уже на второй минуте встречи полузащитник «Саутгемптона» Александр Янкевиц в центре поля прямой ногой въехал в колено Скотту Мактоминаю и незамедлительно получил за этот фол красную карточку.
Видео нарушения и удаления Александра Янкевица
Это дебютный матч 19-летнего швейцарца в стартом составе «святых» в матчах АПЛ.
Подопечные Уле-Гуннар Сульшера в 21 матче набрали 41 очко и занимают 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Саутгемптон» (29) — на 11-м месте. У подопечных Ральфа Хазенхюттля один матч в запасе. Лидер соревнований — «Манчестер Сити» (44).
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