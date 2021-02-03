«Я не Месси и Криш, не мог забивать в каждом матче». Павлюченко — о требованиях Реднаппа

Бывший нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Роман Павлюченко рассказал о высокой конкуренции в стане «шпор» и о требованиях, которые предъявлял ему главный тренер лондонского клуба Гарри Реднапп.

«Наверное, главная причина того, что я не играл всё время, — конкуренция. С первого дня в «Тоттенхэме» я был нападающим номер один, на эту роль меня брал Хуанде Рамос — но через полтора месяца его уволили, пришёл Реднапп и взял из «Портсмута» своих любимых Крауча и Дефо. Так я и стал третьим нападающим.

Потом пришли Адебайор и Ван Дер Варт, из «Ливерпуля» вернулся Робби Кин, все игроки — лидеры сборных, все хотят играть и бодаются за место в основе.

Реднапп мне так и сказал: «Если хочешь быть в составе, то должен забивать в каждой игре» — «Мистер, я не Месси и не Криш, не смогу забивать в каждой» — «Кто не забивает, тот не играет». Ван Дер Варт, негодяй, забивал постоянно, Адебайор тоже. Вот и мне пришлось выходить и забивать, делал всё, что от меня зависело. Но злобы на партнёров не испытывал: мы играли в качественной команде и уважали конкуренцию», – сказал Павлюченко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.

Ранее Роман Павлюченко вспоминал о шутке Гарри Реднаппа в свой адрес: «Переводчик Романа бегает быстрее самого Романа».