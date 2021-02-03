«Кристал Пэлас» победил на выезде «Ньюкасл Юнайтед» в матче 22-го тура АПЛ

В Ньюкасл-апон-Тайне на стадионе «Сент-Джеймс Парк» завершился матч 22-го тура АПЛ «Ньюкасл Юнайтед» — «Кристал Пэлас». Гости одержали победу со счётом 2:1.
Хозяева открыли счёт уже на 2-й минуте матча — нападающий Каллум Уилсон из пределов штрафной сделал скидку на радиус, откуда Джонджо Шелви шикарным ударом в касание загнал мяч в угол ворот.
Гости отыграли отставание на 21-й минуте — после мощного удара Жайро Ридевальда мяч рикошетом от ноги защитника «сорок» Кирана Кларка залетел в ворота.
А ещё через четыре минуты полузащитник «орлов» Эберечи Эзе со стандартного положения исполнил подачу в район вратарской, где Гари Кэхилл опередил всех и головой переправил мяч в ворота.
«Кристал Пэлас» в 22 матчах набрал 29 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ньюкасл Юнайтед» (22) — на 16-м месте.
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