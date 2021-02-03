Яркий проход Пепе и фантастический удар Моутиньо. Обзор игры «Арсенал» — «Вулверхэмптон»

Вчера, во вторник, 2 февраля, на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне состоялся матч 22-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Вулверхэмптон Уондерерс» принимал лондонский «Арсенал». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.



Гости открыли счёт на 31-й минуте матча — вингер «Арсенала» Николя Пепе с левого края ворвался в штрафную, продавил защитника Нельсона Семеду, накрутил Рубена Невеша и пробил точно в дальний угол ворот.

На третьей добавленной к первому тайму минуте хозяева провели быструю атаку по центру — защитник «канониров» Давид Луис в собственной штрафной сзади сбил нападающего «волков» Виллиана Жозе, за что судья удалил Луиса и назначил пенальти в ворота гостей, который реализовал Рубен Невеш.

Победный гол был забит хозяевами на 49-й минуте — полузащитник Жоау Моутинью, находясь в центре поля, получил пас от нападающего Педру Нету, прицелился и с 30 метров пальнул в верхний угол — мяч от штанги влетел в сетку ворот.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию обзор матча.

«Вулверхэмптон» в 22 матчах набрал 26 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Канониры» (31) — на 10-м месте.