Давид Луис отреагировал на своё удаление в матче «Вулверхэмптон» — «Арсенал»

Защитник лондонского «Арсенала» Давид Луис выразил недовольство решением судьи удалить его с поля в матче 22-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (1:3).



На третьей добавленной к первому тайму минуте «волки» провели быструю атаку по центру — нападающий Даниэл Поденсе сделал передачу в штрафную на форварда Виллиана Жозе, тот выходил один на один, но Луис сзади коснулся его ноги. Игрок хозяев упал, судья удалил Давида и назначил пенальти в ворота гостей. Полузащитник Рубен Невеш уверенно реализовал одиннадцатиметровый.



«Невероятно», — написал Луис в своём «инстаграме», добавив несколько злящихся эмодзи.

Видео нарушения и удаления Давида Луиса:

«Вулверхэмптон» в 21 встрече набрал 26 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Арсенал» (31) — на 10-м месте.