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Давид Луис отреагировал на своё удаление в матче «Вулверхэмптон» — «Арсенал»

Давид Луис отреагировал на своё удаление в матче «Вулверхэмптон» — «Арсенал»
Футбол / Англия 0
Аудио-версия:

Защитник лондонского «Арсенала» Давид Луис выразил недовольство решением судьи удалить его с поля в матче 22-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (1:3).

На третьей добавленной к первому тайму минуте «волки» провели быструю атаку по центру — нападающий Даниэл Поденсе сделал передачу в штрафную на форварда Виллиана Жозе, тот выходил один на один, но Луис сзади коснулся его ноги. Игрок хозяев упал, судья удалил Давида и назначил пенальти в ворота гостей. Полузащитник Рубен Невеш уверенно реализовал одиннадцатиметровый.

«Невероятно», — написал Луис в своём «инстаграме», добавив несколько злящихся эмодзи.

Видео нарушения и удаления Давида Луиса:

«Вулверхэмптон» в 21 встрече набрал 26 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Арсенал» (31) — на 10-м месте.

Глупый привоз Давида Луиса. Одно касание перевернуло матч «Арсенала»
Очень-очень обидное поражение «Арсенала».
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