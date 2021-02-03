Маурицио Сарри отказался возглавить «Марсель»

«Марсель» провёл переговоры с бывшим главным тренером туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере», итальянский специалист отказался возглавить провансальцев. Причины такого решения не уточняются.
Накануне, 2 февраля, пост наставника «Марселя» покинул Андре Виллаш-Боаш. О решении подать в отставку португалец объявил на пресс-конференции, объяснив его тем, что клуб перед закрытием зимнего трансферного окна приобрёл футболиста, которого он не хотел видеть в своей команде. Позднее «Марсель» объявил об уходе Виллаш-Боаша. При этом в заявлении клуба говорилось, что это решение было принято в качестве меры предосторожности.
Сарри пребывает без клуба с прошлого лета, когда его уволили из «Ювентуса». Ранее он тренировал «Челси», «Наполи», «Эмполи» и ряд других команд в Италии.
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