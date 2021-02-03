Глава белорусской федерации: не стесняюсь и не боюсь, что поддерживаю политику Лукашенко

Председатель Белорусской федерации футбола Владимир Базанов ответил на вопрос о возможной связи между его карьерой и политическими взглядами. Он является сторонником Александра Лукашенко.
«Есть, наверное, какое-то определённое доверие ко мне. Я не стесняюсь и не боюсь, что поддерживаю политику Лукашенко. Я управлял брестским «Динамо», потом пошёл во власть… Так в жизни бывает. Став депутатом, я понимал, что мне надо сосредоточиться на выработке законов и я не смогу качественно управлять «Динамо». Я должен был оставить клуб.
Когда я решил баллотироваться в председатели АБФФ… Я вам скажу, что пришёл не просто посидеть в кресле здесь, что мне эту должность пообещали или дали, если я там кого-то поддерживаю. Я хочу оставить после себя след. Хороший след. Я надеюсь, что так и будет», — цитирует Базанова by.tribuna.com со ссылкой на YouTube-канал Алексея Голикова.
- 3 февраля 2021
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