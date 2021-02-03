Александр Ширко: давно покинул пост директора академии «Химок». Причины не знаю

Бывший форвард «Спартака» и «Торпедо» Александр Ширко подтвердил информацию о том, что покинул пост директора академии «Химок». Ранее об этом сообщал «Чемпионат», ссылаясь на источники в клубе.
«Я относительно давно покинул пост директора академии «Химок», 13 января. Какая причина? Не знаю, но могу сказать, что расторгли контракт по обоюдному согласию. Сейчас я возглавил управление спортивным объектом во Фрязино. Спортивная школа «Олимп». Здесь не только футбол. 13 видов спорта», — цитирует Ширко Sport24.
Подмосковные «Химки», набрав 25 очков в 19 турах, занимают 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. От зоны стыковых матчей подопечные Игоря Черевченко оторвались на 11 очков. Напомним, чемпионат России возобновится в конце февраля. «Химки» примут дома «Уфу».
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