Джеко вернулся к тренировкам с «Ромой». Клуб сгладил его конфликт с Фонсекой

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко вернулся к тренировкам с одноклубниками, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.



По информации источника, руководству римского клуба удалось сгладить конфликт между боснийцем и главным тренером команды Паулу Фонсекой. Тем не менее португальский специалист пока не намерен возвращать Эдину капитанскую повязку.



Из-за конфликта с Фонсекой в последнее время Джеко тренировался отдельно от партнёров по «Роме». Сообщалось, что 34-летний футболист попросил клуб отпустить его до закрытия зимнего трансферного окна, однако переход так и не состоялся.



«Рома», набрав 40 очков в 20 турах, занимает третье место в турнирной таблице итальянской Серии А, уступая лишь «Интеру» (44) и «Милану» (46).

«Интер» и «Рома» не достигли соглашения об обмене Санчеса на Джеко