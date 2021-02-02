Джеко вернулся к тренировкам с «Ромой». Клуб сгладил его конфликт с Фонсекой
Нападающий «Ромы» Эдин Джеко вернулся к тренировкам с одноклубниками, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.
По информации источника, руководству римского клуба удалось сгладить конфликт между боснийцем и главным тренером команды Паулу Фонсекой. Тем не менее португальский специалист пока не намерен возвращать Эдину капитанскую повязку.
Из-за конфликта с Фонсекой в последнее время Джеко тренировался отдельно от партнёров по «Роме». Сообщалось, что 34-летний футболист попросил клуб отпустить его до закрытия зимнего трансферного окна, однако переход так и не состоялся.
«Рома», набрав 40 очков в 20 турах, занимает третье место в турнирной таблице итальянской Серии А, уступая лишь «Интеру» (44) и «Милану» (46).
«Интер» и «Рома» не достигли соглашения об обмене Санчеса на Джеко
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