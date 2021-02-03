«Лидс Юнайтед» — «Эвертон»: онлайн-трансляция матча начнётся в 22:30
Сегодня, 3 февраля, состоится матч 22-го тура английской Премьер-лиги «Лидс Юнайтед» — «Эвертон». Встреча пройдёт на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Лидс Юнайтед» — «Эвертон».
Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Ассистенты — Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. Резервный арбитр — Даррен Ингланд.
«Лидс Юнайтед» в 20 матчах нынешнего сезона набрал 29 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Эвертон» провёл 19 встреч, в которых набрал 33 очка. Команда из Ливерпуля располагается на восьмом месте в таблице. В матче первого круга «Эвертон» дома проиграл «Лидсу» (0:1).
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