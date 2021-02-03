Тульский «Арсенал» разгромил болгарский клуб «Монтана» в товарищеском матче

В товарищеском матче тульский «Арсенал» встречался с болгарским клубом «Монтана». Встреча прошла на тренировочном поле отеля «Макс Роял» в Белеке (Турция) и завершилась победой российской команды со счётом 4:0.



На 7-й минуте встречи счёт открыл полузащитник тульского «Арсенала» Сергей Ткачёв. На 23-й минуте Ткачёв оформил дубль. Через 4 минуты нападающий туляков Кирилл Панченко довёл счёт до разгромного. На 37-й минуте защитник «Арсенала» Гиа Григалава установил итоговый счёт матча.



«Арсенал» завершил первую часть сезона на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ. Туляки в 19 турах набрали 14 очков. От зоны вылета их отделяет одно очко. Лидером является «Зенит» (41). Сезон в РПЛ возобновится в конце февраля.