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Тульский «Арсенал» разгромил болгарский клуб «Монтана» в товарищеском матче

Тульский «Арсенал» разгромил болгарский клуб «Монтана» в товарищеском матче
Футбол / РПЛ 0

В товарищеском матче тульский «Арсенал» встречался с болгарским клубом «Монтана». Встреча прошла на тренировочном поле отеля «Макс Роял» в Белеке (Турция) и завершилась победой российской команды со счётом 4:0.

На 7-й минуте встречи счёт открыл полузащитник тульского «Арсенала» Сергей Ткачёв. На 23-й минуте Ткачёв оформил дубль. Через 4 минуты нападающий туляков Кирилл Панченко довёл счёт до разгромного. На 37-й минуте защитник «Арсенала» Гиа Григалава установил итоговый счёт матча.

«Арсенал» завершил первую часть сезона на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ. Туляки в 19 турах набрали 14 очков. От зоны вылета их отделяет одно очко. Лидером является «Зенит» (41). Сезон в РПЛ возобновится в конце февраля.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
03 февраля 2021, среда. 17:00 МСК
Арсенал Т
Тула, Россия
Окончен
4 : 0
Монтана
Монтана, Болгария
1:0 Ткачёв – 7'   2:0 Ткачёв – 23'   3:0 Панченко – 27'   4:0 Григалава – 37'
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