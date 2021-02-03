Новичок «Фиорентины» нападающий Александр Кокорин сможет сыграть с «Интером», сообщает Calciomercato.com.

РФС отправил всю документацию, необходимую для того, чтобы Кокорин мог играть в Серии А. Российский нападающий, скорее всего, попадёт в заявку «Фиорентины» на матч с «Интером».

Сообщалось, что «фиалки» всё ещё не получили всех документов о трансфере 29-летнего футболиста. При этом ранее утверждалось, что Александр уже получил разрешение на работу в Италии. Участие игрока в предстоящем матче 21-го тура итальянской Серии А с «Интером» было под вопросом.



Матч «Фиорентина» — «Интер» состоится послезавтра, 5 февраля, на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.



Напомним, Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января. Контракт российского футболиста с итальянским клубом рассчитан до 2024 года. Сумма сделки составила € 4,5 млн. Александр будет выступать за «фиалок» под 91-м номером.