Участие Кокорина в матче с «Интером» под вопросом. «Фиорентина» ждёт документы о трансфере

Новичок «Фиорентины» нападающий Александр Кокорин по-прежнему не может выступать за свою команду.



Как сообщает fiorentinauno.com со ссылкой на Corriere dello Sport, «фиалки» всё ещё не получили всех документов о трансфере 29-летнего футболиста. При этом ранее утверждалось, что Александр уже получил разрешение на работу в Италии.



У «Фиорентины» есть время, чтобы дооформить переход Кокорина, однако на данный момент участие игрока в предстоящем матче 21-го тура итальянской Серии А с «Интером» остаётся под вопросом.



Матч «Фиорентина» — «Интер» состоится в пятницу, 5 февраля, на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.



Напомним, Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января. Контракт российского футболиста с итальянским клубом рассчитан до 2024 года. Сумма сделки составила € 4,5 млн. Александр будет выступать за «фиалок» под 91-м номером.

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