У Эдена Азара выявлена мышечная травма бедра

Нападающий «Реала» Эден Азар прошёл медицинское обследование, сообщается на официальном сайте мадридского клуба.
Напомним, накануне бельгийский футболист пропустил тренировку «Реала» из-за мышечного утомления. В ходе обследования у Азара была выявлена травма прямой мышцы бедра левой ноги. Сроки восстановления форварда не сообщаются.
Эден Азар перешёл в мадридский «Реал» из лондонского «Челси» летом 2019 года. Сумма трансфера составила более € 100 млн. В нынешнем сезоне 30-летний бельгиец, испытывающий проблемы из-за травм, принял участие всего в 8 матчах испанской Примеры, забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу.
Мадридский «Реал» в 20 встречах набрал 40 очков и занимает третье место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2020/2021. Лидером соревнований является «Атлетико» (50).
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