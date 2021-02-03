У Эдена Азара выявлена мышечная травма бедра

Нападающий «Реала» Эден Азар прошёл медицинское обследование, сообщается на официальном сайте мадридского клуба.



Напомним, накануне бельгийский футболист пропустил тренировку «Реала» из-за мышечного утомления. В ходе обследования у Азара была выявлена травма прямой мышцы бедра левой ноги. Сроки восстановления форварда не сообщаются.



Эден Азар перешёл в мадридский «Реал» из лондонского «Челси» летом 2019 года. Сумма трансфера составила более € 100 млн. В нынешнем сезоне 30-летний бельгиец, испытывающий проблемы из-за травм, принял участие всего в 8 матчах испанской Примеры, забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу.



Мадридский «Реал» в 20 встречах набрал 40 очков и занимает третье место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2020/2021. Лидером соревнований является «Атлетико» (50).

Эден Азар пропустил тренировку «Реала»