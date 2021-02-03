«Манчестер Юнайтед» внёс изменения в заявке на матчи Лиги Европы.

«Манчестер Юнайтед» внёс изменения в заявке на матчи стадии плей-офф Лиги Европы.



Как сообщает официальный сайт УЕФА, в состав манкунианцев включены нападающий Амад Диалло, завершивший в январе свой переход из «Аталанты», английски защитник Фил Джонс и его соотечественник вратарь Натан Бишоп.



Исключены из состава: нидерландский защитник Тимоти Фосу-Менса, перешедший в леверкузенский «Байер»; уругвайский вингер Факундо Пеллистри, ушедший до конца сезона в аренду в «Алавес»; английский полузащитник Джесси Лингард, арендованный «Вест Хэм Юнайтед»; нигерийский нападающий Одион Игало, у которого завершилось арендное соглашение с «МЮ».



В 1/16 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» встретится с «Реалом Сосьедад». Первый матч пройдёт 18 февраля в Испании, ответный — 25 февраля на «Олд Траффорд».

Джесси Лингард прокомментировал переход в «Вест Хэм»