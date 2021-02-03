«Саутгемптон» подал жалобу на судейство в матче 22-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед»

2 февраля в матче 22-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Олд Траффорд» принимал «Саутгемптон». Встреча завершилась победой манкунианцев со счётом 9:0.



По сообщениям BBC, руководство «святых» обратилось с просьбой к судейскому органу английской Премьер-лиги не назначать бригаду арбитров во главе с Майком Дином на их ближайшие матчи. Вдобавок «Саутгемптон» просит лигу не назначать и Ли Мейсона на их встречи. Мейсон был резервным судьёй на матче 2 февраля с манкунианцами.



Как сообщает источник, «святые» обжалуют красную карточку, показанную защитнику Яну Беднареку.

Видео момента нарушения Яна Беднарека в матче с «Манчестер Юнайтед»

«Саутгемптон» в 21 матче набрал 29 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.