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«Саутгемптон» подал жалобу на судейство в матче 22-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед»

«Саутгемптон» подал жалобу на судейство в матче 22-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед»
Футбол / Англия 0

2 февраля в матче 22-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Олд Траффорд» принимал «Саутгемптон». Встреча завершилась победой манкунианцев со счётом 9:0.

По сообщениям BBC, руководство «святых» обратилось с просьбой к судейскому органу английской Премьер-лиги не назначать бригаду арбитров во главе с Майком Дином на их ближайшие матчи. Вдобавок «Саутгемптон» просит лигу не назначать и Ли Мейсона на их встречи. Мейсон был резервным судьёй на матче 2 февраля с манкунианцами.

Как сообщает источник, «святые» обжалуют красную карточку, показанную защитнику Яну Беднареку.

Видео момента нарушения Яна Беднарека в матче с «Манчестер Юнайтед»

«Саутгемптон» в 21 матче набрал 29 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

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