Хамес Родригес — в запасе «Эвертона» на гостевой матч 22-го тура АПЛ с «Лидсом»

Стали известны стартовые составы «Лидс Юнайтед» и «Эвертона» на матч 22-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе. Начало — в 22:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Лидс»: Меслье, Эйлинг, Купер, Даллас, Стрёйк, Алиоски, Рафаэл, Филлипс, Клих, Харрисон, Бэмфорд.
Запасные: Касилья, Крессвел, Дэвис, Пабло Эрнандес, Дженкинс, Шаклтон, Хаггинс, Робертс, Элдер Кошта.
«Эвертон»: Ольсен, Годфри, Мина, Холгейт, Динь, Дукуре, Сигурдссон, Гомеш, Айуоби, Ришарлисон, Калверт-Льюин.
Запасные: Виржиния, Коулман, Кин, Нкунку, Кенни, Дэвис, Бернард, Делф, Родригес. Кинг.
Подопечные Марсело Бьельсы набрали в 20 матчах 29 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ириски» (33) — на 8-м месте. У подопечных Карло Анчелотти один матч в запасе.
- 3 февраля 2021
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