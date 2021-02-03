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Хамес Родригес — в запасе «Эвертона» на гостевой матч 22-го тура АПЛ с «Лидсом»

Хамес Родригес — в запасе «Эвертона» на гостевой матч 22-го тура АПЛ с «Лидсом»
Футбол / Англия 0
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Стали известны стартовые составы «Лидс Юнайтед» и «Эвертона» на матч 22-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе. Начало — в 22:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Лидс»: Меслье, Эйлинг, Купер, Даллас, Стрёйк, Алиоски, Рафаэл, Филлипс, Клих, Харрисон, Бэмфорд.

Запасные: Касилья, Крессвел, Дэвис, Пабло Эрнандес, Дженкинс, Шаклтон, Хаггинс, Робертс, Элдер Кошта.

«Эвертон»: Ольсен, Годфри, Мина, Холгейт, Динь, Дукуре, Сигурдссон, Гомеш, Айуоби, Ришарлисон, Калверт-Льюин.

Запасные: Виржиния, Коулман, Кин, Нкунку, Кенни, Дэвис, Бернард, Делф, Родригес. Кинг.

Подопечные Марсело Бьельсы набрали в 20 матчах 29 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ириски» (33) — на 8-м месте. У подопечных Карло Анчелотти один матч в запасе.

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