ЦСКА разгромил «Ла-Унион» в товарищеском матче
В товарищеском матче ЦСКА встречался с испанским клубом «Ла-Унион». Встреча прошла на стадионе «Пинатар Арена» в Кампоаморе (Испания) и завершилась победой российской команды со счётом 6:2.
На 2-й минуте встречи счёт открыл полузащитник ЦСКА Наир Тикнизян. На 36-й минуте нападающий Владислав Яковлев упрочил преимущество московской команды в счёте. Через 3 минуты «Ла-Унион» сократил отставание.
Во втором тайме, на 50-й минуте, испанская команда сравняла счёт. На 71-й минуте форвард Илья Шкурин вновь вывел ЦСКА вперёд. Через 5 минут игрок «Ла-Униона» забил гол в собственные ворота. На 85-й минуте встречи нападающий ЦСКА Фёдор Чалов довёл счёт до разгромного. На 90-й минуте хавбек московской команды Ильзат Ахметов успешно реализовал пенальти.
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