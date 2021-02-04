«Эвертон» в гостях одолел «Лидс Юнайтед» в матче 22-го тура АПЛ

В матче 22-го тура АПЛ «Лидс Юнайтед» принимал «Эвертон». Встреча проходила на стадионе «Элланд Роуд» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
Счёт был открыт на 9-й минуте матча — капитан «ирисок» Люка Динь с левого фланга выполнил подачу в штрафную «Лидса», где защитники хозяев прозевали подключение полузащитника Гилфи Тор Сигурдссона, который в касание отправил мяч в ворота Меслье.
Видео гола Гилфи Тор Сигурссона
На 41-й минуте уже сам Сигурдссон навесил на ближнюю штангу, защитник «Эвертона» Бен Годфри скинул на мяч противоположную стойку ворот, откуда с метра ворота расстрелял нападающий Доминик Калверт-Льюин.
Видео гола Доминика Калверта-Льюина
На 48-й минуте Джек Харрисон и Патрик Бэмфорд выцарапали мяч в штрафной «ирисок» и дали возможность пробить Рафаэлу — бразилец идеально послал мяч в дальний угол ворот.
Подопечные Марсело Бьельсы в 21 матче набрали 29 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ириски» (36) — на 5-м месте. У подопечных Карло Анчелотти один матч в запасе.
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