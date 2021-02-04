«Аталанта» без Миранчука сыграла вничью с «Наполи» в полуфинале Кубка Италии
В первом матче 1/2 финала Кубка Италии «Наполи» сыграл вничью с «Аталантой». Встреча проходила на стадионе «Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло)» в Неаполе и завершилась со счётом 0:0.
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук остался в запасе и на поле так и не появился.
Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Микаэлем Фаббри. Ассистенты — Сержио Рангетти и Давиде Империале. Резервный арбитр — Маурицио Мариани.
В 1/4 финала Кубка Италии «Аталанта» переиграла римский «Лацио» со счётом 3:2. «Наполи» одержал победу в матче со «Специей» (4:2). «Наполи» является действующим обладателем Кубка Италии.
Второй матч полуфинального противостояния пройдёт 10 февраля на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо.
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