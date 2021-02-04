Куман раскритиковал Ди Марию за слова о возможном переходе Месси

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман отреагировал на слова футболиста «Пари Сен-Жермен» Анхеля Ди Марию о возможном переходе в стан парижан форварда сине-гранатовых Лионеля Месси. После победы «ПСЖ» в матче с «Нимом», Ди Мария сказал, что надеется на переход Месси и для этого есть много возможностей.

«Мне это кажется неуважительным. Кто-то может ошибаться, говоря такие вещи. Это несправедливо, я не думаю, что это уважительно по отношению к «Барселоне» так говорить о нашем игроке. Они много говорят о Лео, который играет за «Барсеону». Кроме того, что впереди нам предстоит матч с «ПСЖ» в плей-офф Лиги чемпионов», — приводит слова Кумана Marca.

Соглашение Месси с «Барселоной» действует до 30 июня 2021 года. Прошлым летом аргентинский форвард предпринял попытку уйти из каталонского клуба, однако в итоге решил остаться. Основными претендентами на 33-летнего игрока считаются «Манчестер Сити» и «ПСЖ».