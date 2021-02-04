Видеообзор победы «Манчестер Сити» в матче с «Бёрнли»

В 22-м туре английской Премьер-лиги «Бёрнли» принимал «Манчестер Сити». Матч прошёл на стадионе «Тёрф Мур» в Бёрнли и завершился со счётом 0:2.



Гости вышли вперёд уже на 3-й минуте встречи. Вратарь хозяев Ник Поуп отразил удар полузащитника «горожан» Бернарду Силвы, мяч отлетел прямо на нападающего гостей Габриэла Жезуса, и он в падении головой отправил мяч в ворота. На 38-й минуте хавбек «Сити» Илкай Гюндоган прострелил во вратарскую «Бёрнли», где оборона не уследила за форвардом Рахимом Стерлингом, который без проблем направил мяч в сетку.



«Манчестер Сити», набрав 47 очков в 21 матче, занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Бёрнли» (22) располагается на 17-й строчке.