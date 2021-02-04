Видеообзор победы «Манчестер Сити» в матче с «Бёрнли»
В 22-м туре английской Премьер-лиги «Бёрнли» принимал «Манчестер Сити». Матч прошёл на стадионе «Тёрф Мур» в Бёрнли и завершился со счётом 0:2.
Гости вышли вперёд уже на 3-й минуте встречи. Вратарь хозяев Ник Поуп отразил удар полузащитника «горожан» Бернарду Силвы, мяч отлетел прямо на нападающего гостей Габриэла Жезуса, и он в падении головой отправил мяч в ворота. На 38-й минуте хавбек «Сити» Илкай Гюндоган прострелил во вратарскую «Бёрнли», где оборона не уследила за форвардом Рахимом Стерлингом, который без проблем направил мяч в сетку.
«Манчестер Сити», набрав 47 очков в 21 матче, занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Бёрнли» (22) располагается на 17-й строчке.
Рекомендуем вам
- 4 февраля 2021
-
09:32
-
09:06
-
09:00
-
08:40
-
08:30
-
08:30
-
08:20
-
08:05
-
07:26
-
06:08
-
05:58
-
05:41
-
04:57
-
04:43
-
04:23
-
03:47
-
03:20
-
03:01
-
02:42
-
02:18
-
01:45
-
01:30
-
01:07
-
01:06
-
00:55
-
00:52
-
00:45
-
00:41
-
00:39
-
00:25
-
00:12
-
00:04
- 3 февраля 2021
-
23:57
-
23:38
-
23:18
Партнерский контент
Рекомендуем вам