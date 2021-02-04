Александр Головин попал в перекладину в матче с «Ниццей». Видео

3 февраля в матче 23-го тура французской Лиги 1 «Монако» принимал «Ниццу». Встреча прошла на стадионе «Луи II» в Фонвьей и завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на замену на 64-й минуте встречи. Игрок имел отличную возможность забить, но мяч после его удара угодил в перекладину.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Ролик можно посмотреть в «твиттере» «Матч ТВ».
Головин перешёл в «Монако» из московского ЦСКА в июле 2018 года. Сумма трансфера футболиста составила € 30 млн. Контракт был подписан сроком на пять лет. В нынешнем сезоне Александр провёл восемь матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи.
«Монако» набрал 45 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Ницца» (26) — на 14-м месте. Лидером соревнований является «Лилль» (51).
- 4 февраля 2021
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