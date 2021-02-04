«Кто-то из исполкома всё-таки был членом КПСС». Червиченко – о программе развития сборной

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о программе развития сборной России по футболу.



«Если мы говорим о четырёх пунктах развития главной сборной, отлично, кто-то из исполкома всё-таки был членом КПСС. Лозунги на демонстрациях были такие: пятилетку в два года, заводы рабочим и прочая фигня. Декларировать у нас хорошо научились, а выполнять не очень. Ответственных у нас по каждому пункту, как обычно, нет, постановили и разошлись. Именно так это и выглядит», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.



В программе были указаны цели сборной России на ближайшее будущее. Ими должны стать стабильное участие в плей-офф всех турниров, повышение в классе Лиги наций, запуск национального центра сборных. Более того, национальная команда должна попасть по топ-10 рейтинга ФИФА к 2030 году. В настоящее время она занимает 39-е место.

Цель сборной России — попадание в топ-10 рейтинга ФИФА к 2030 году