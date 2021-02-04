Защитник «Фиорентины» Бираги: Кокорин хочет играть. Ему лишь нужно время на адаптацию

Защитник «Фиорентины» Кристиано Бираги высказался о предстоящем матче с «Интером», главном тренере команды Чезаре Пранделли и новичках клуба — российском нападающем Александре Кокорине и французском защитнике Кевине Малку.



«Нам нужно провести идеальный матч. Надо быть осторожнее в обороне и отвечать им, когда будет появляться возможность. Пранделли дал команде невероятный энтузиазм, он очень близок к Флоренции и «Фиорентине» и сразу понял, над чем нужно работать.



Что касается новичков, у Кокорина отличный удар, он очень хочет играть. Ему лишь нужно время на адаптацию. Малку уже знаком с нашим футболом, он нам очень поможет», — цитирует Бираги fiorentinanews.com со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.



Матч 21-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» — «Интер» состоится завтра, 5 февраля, на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.

Александр Кокорин сможет сыграть с «Интером»