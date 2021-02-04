«Ювентус» может продлить контракт с Криштиану Роналду до 2023 года

«Ювентус» готов продлить контракт с нападающим Криштиану Роналду до 2023 года, сообщает Tuttosport.



Роналду перешёл в туринский «Ювентус» из мадридского «Реала» в 2018 году. Ранее португальский футболист играл за лиссабонский «Спортинг» и «Манчестер Юнайтед». С 2003 года Роналду вызывается в сборную Португалии. В составе национальной команды форвард — чемпион Европы (2016), победитель Лиги наций УЕФА (2019).



В нынешнем сезоне Криштиану Роналду провёл 23 матча, забил 22 гола и отдал три результативные передачи. Действующий контракт нападающего с клубом рассчитано до 30 июня 2022 года. 5 февраля форварду исполнится 36 лет. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Роналду в € 60 млн.

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