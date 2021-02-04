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Кьеллини: перейдя в «Интер», Златан стал для меня заклятым врагом

Кьеллини: перейдя в «Интер», Златан стал для меня заклятым врагом
Футбол / Италия 0

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини прокомментировал соперничество с нападающим «Милана» Златаном Ибрагимовичем.

«Чтобы выкладываться на максимум, мне нужно соперничество. Уважаю Ибрагимовича, мы друг к другу относимся уважительно. В первом сезоне в «Ювентусе» мы были товарищами по команде. Никогда не отступал, встретившись с ним лицом к лицу. Перейдя в «Интер», он стал заклятым врагом, но потом вновь превратился в обычного соперника, находясь в «Милане» и сборной Швеции», — цитирует Кьеллини So Foot.

«Ювентус» в 19 матчах набрал 39 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице Серии А. «Сампдория» (26) занимает 10-е место. В следующем туре туринской команде предстоит сыграть с «Ромой» (37), которая занимает четвёртое место в таблице итальянского чемпионата.

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