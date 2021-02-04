Бербатов: «Реалу» пора начать планировать продажу Азара

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов поделился мыслями о положении нападающего мадридского «Реала» Эдена Азара.



«Реалу» пора начать планировать продажу Азара. Он много травмировался с момента перехода и из-за этого не смог показать потрясающую игру, которую показывал в «Челси».



Сможет ли Азар вернуться в лучшую форму и доказать, что «Реал» правильно вложил в него столько денег? Ему только исполнилось 30 лет, и он ещё многое может дать, но этот вопрос — ключевой, и на данный момент ответ «нет». Эден всё ещё ничего не показал, и не будет сюрпризом, если он уйдёт летом», — цитирует Бербатова A Bola со ссылкой на Betfair.



Азар перешёл в мадридский «Реал» из «Челси» летом 2019 года. Сумма трансфера составила более € 100 млн. В нынешнем сезоне 30-летний бельгиец принял участие всего в 8 матчах испанской Примеры, забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу.

У Эдена Азара выявлена мышечная травма бедра