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Сергей Прядкин: «Тамбов» будет жить

Сергей Прядкин: «Тамбов» будет жить
Футбол / РПЛ 0
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Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин высказался о ситуации «Тамбова» и выразил надежду, что клуб продолжит своё существование. По его словам, для этого предпринимаются все необходимые меры.

«Тамбов» будет жить. До конца сезона? Мы надеемся на то, что в Тамбовском регионе сохранится профессиональный футбольный клуб. Что касается банкротства, есть новый сценарий, по которому мы, возможно, избежим банкротства ФК «Тамбова». Разговаривали с губернатором, варианты есть.

Сегодня собрание было посвящено этому вопросу. По инициативе ряда клубов в ближайшие дни состоится собрание в формате видеоконференции: на нём мы рассмотрим выход из сложившейся ситуации. Мы сделаем всё для того, чтобы целостность соревнований сохранилось. Очень важно, чтобы сохранился клуб с соответствующими выводами по сохранению игроков и заработных плат», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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