Сергей Прядкин: «Тамбов» будет жить

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин высказался о ситуации «Тамбова» и выразил надежду, что клуб продолжит своё существование. По его словам, для этого предпринимаются все необходимые меры.



«Тамбов» будет жить. До конца сезона? Мы надеемся на то, что в Тамбовском регионе сохранится профессиональный футбольный клуб. Что касается банкротства, есть новый сценарий, по которому мы, возможно, избежим банкротства ФК «Тамбова». Разговаривали с губернатором, варианты есть.



Сегодня собрание было посвящено этому вопросу. По инициативе ряда клубов в ближайшие дни состоится собрание в формате видеоконференции: на нём мы рассмотрим выход из сложившейся ситуации. Мы сделаем всё для того, чтобы целостность соревнований сохранилось. Очень важно, чтобы сохранился клуб с соответствующими выводами по сохранению игроков и заработных плат», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Дюков: ситуация «Тамбова» — неправильная. Единственный путь — ужесточение лицензирования