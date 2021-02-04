«Зенит» разгромил ереванский «Ноа»

В товарищеском матче «Зенит» переиграл ереванский «Ноа». Встреча проходила на стадионе «Над Аль-Шеба» в Дубае и завершилась со счётом 3:0.

На 25-й минуте счёт открыл защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков, ему ассистировал Данил Круговой. Затем нападающий петербургской команды Станислав Крапухин увеличил преимущество россиян, защитник Вячеслав Караваев отдал голевую передачу. Третий гол питерцы забили на 85-й минуте.

В первом матче игрового дня «Зенит» разгромил клуб «Арарат-Армения» в товарищеском матче, который проходил на стадионе «Над Аль-Шеба» в ОАЭ. Встреча завершилась со счётом 4:0. На 30-й минуте счёт открыл полузащитник Алексей Сутормин, который уверенно реализовал пенальти. На 67-й минуте преимущество укрепил нападающий Малком, а на 71-й минуте бразильский форвард оформил дубль и довёл дело до разгрома. На 81-й минуте окончательный счёт установил полузащитник Вендел.