Кьеллини сравнил себя с Рамосом и ван Дейком

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини рассказал, что выигранное единоборство у нападающего соперника доставляет ему больше удовольствия, чем забитый гол. Также опытный итальянец сравнил себя с Серхио Рамосом и Вирджилом ван Дейком.
«Я безумно рад выиграть дуэль у атакующего игрока. Когда я блокирую опасный удар или спасаю команду от гола, получаю прилив адреналина. Для меня это несопоставимо с эмоциями от забитого мяча. Гол, который я забил «Барселоне» в четвертьфинале Лиги чемпионов, доставил мне гораздо меньше удовольствия, чем момент, когда я помешал забить Кейну в самом конце матча с «Тоттенхэм Хотспур».
Чтобы выиграть дуэль у форварда, нужно быть пессимистом и всегда быть готовым к худшему. Это то, чего стоит придерживаться «нормальным» игрокам, таким как я или Барцальи. Не поймите меня неправильно, Андреа был очень хорошим защитником, но у нас нет качеств Рамоса или ван Дейка», — цитирует Кьеллини So Foot.
- 4 февраля 2021
-
18:29
-
18:23
-
18:13
-
18:09
-
18:02
-
17:44
-
17:42
-
17:41
-
17:23
-
17:18
-
17:15
-
17:00
-
16:51
-
16:41
-
16:18
-
15:59
-
15:39
-
15:23
-
15:07
-
15:01
-
14:47
-
14:43
-
14:38
-
14:35
-
14:25
-
14:23
-
14:19
-
14:18
-
14:15
-
13:53
-
13:51
-
13:41
-
13:26
-
13:15
-
13:11