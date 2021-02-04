Кьеллини сравнил себя с Рамосом и ван Дейком

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини рассказал, что выигранное единоборство у нападающего соперника доставляет ему больше удовольствия, чем забитый гол. Также опытный итальянец сравнил себя с Серхио Рамосом и Вирджилом ван Дейком.

«Я безумно рад выиграть дуэль у атакующего игрока. Когда я блокирую опасный удар или спасаю команду от гола, получаю прилив адреналина. Для меня это несопоставимо с эмоциями от забитого мяча. Гол, который я забил «Барселоне» в четвертьфинале Лиги чемпионов, доставил мне гораздо меньше удовольствия, чем момент, когда я помешал забить Кейну в самом конце матча с «Тоттенхэм Хотспур».

Чтобы выиграть дуэль у форварда, нужно быть пессимистом и всегда быть готовым к худшему. Это то, чего стоит придерживаться «нормальным» игрокам, таким как я или Барцальи. Не поймите меня неправильно, Андреа был очень хорошим защитником, но у нас нет качеств Рамоса или ван Дейка», — цитирует Кьеллини So Foot.